08:23 | Футбол — РФПЛ

Динияр Билялетдинов: "Тосно" вылетит в ФНЛ"

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Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" высказал мнение, что "Тосно" составит печальную компанию "СКА-Хабаровску" и также вылетит в ФНЛ.

– С итоговым местом "Локомотива" вы определились. Кто еще попадет в тройку?

 "Спартак" и ЦСКА. "Зенит" по игре медалей не заслуживает. А "Краснодар" слишком поздно спохватился.

– Кто составит печальную компанию "СКА-Хабаровску"  "Анжи" или "Тосно"?

– "Тосно". Видел последний матч этой команды в Ростове – впечатление удручающее. Когда стоишь на вылет, так играть нельзя. Вот со "Спартаком" в полуфинале Кубка футболисты бились, не было ощущения безнадежности. С "Ростовом" же почему-то настрой оказался другой.

– У вас-то в литовском "Тракае" как дела? Травму залечили?

– Да, уже все в порядке. В последнем туре обыграли 2:0 "Стумбрас", оба мяча забил я.

– Когда заканчивается ваш контракт?

– В середине августа. До этого момента я точно останусь в "Тракае". Ну а дальше будет видно.

Полная версия интервью Динияра Билялетдинова

Турнирная таблица чемпионата России

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КОММЕНТАРИИ (4)
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merniloskut

Биляш растёт да прогрессирует!

09:36

SPFAN

Вот уж! А мы и не знали)

09:10

Serenky25

Мы тебя не забыли. ЛФЛ ждет тебя. Можно в команду Васи Уткина "Эгриси". Папа будет главным тренером (хотя т.к. у них уже есть тренер, значит будет там за физику отвечать). Можно к Никите Ковальчуку в КФ. Можешь пойти тренером. Папа и Данила Козловский подскажут как. Только не говори пурги только лишь бы о себе напомнить. Ты никому уже на профессиональной арене не нужен.

09:02

Albertozi

Тоже мне специалист,прогнозист!Сиди в своей Литве молча!

08:56

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