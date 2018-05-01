Динияр Билялетдинов: "Тосно" вылетит в ФНЛ"

Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" высказал мнение, что "Тосно" составит печальную компанию "СКА-Хабаровску" и также вылетит в ФНЛ.
– С итоговым местом "Локомотива" вы определились. Кто еще попадет в тройку?
– "Спартак" и ЦСКА. "Зенит" по игре медалей не заслуживает. А "Краснодар" слишком поздно спохватился.
– Кто составит печальную компанию "СКА-Хабаровску" – "Анжи" или "Тосно"?
– "Тосно". Видел последний матч этой команды в Ростове – впечатление удручающее. Когда стоишь на вылет, так играть нельзя. Вот со "Спартаком" в полуфинале Кубка футболисты бились, не было ощущения безнадежности. С "Ростовом" же почему-то настрой оказался другой.
– У вас-то в литовском "Тракае" как дела? Травму залечили?
– Да, уже все в порядке. В последнем туре обыграли 2:0 "Стумбрас", оба мяча забил я.
– Когда заканчивается ваш контракт?
– В середине августа. До этого момента я точно останусь в "Тракае". Ну а дальше будет видно.
Полная версия интервью Динияра Билялетдинова
Турнирная таблица чемпионата России
- Ростов
- Анжи
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Динияр Билялетдинов
- Спартак (футбол)
- СКА-Хабаровск
- Тосно
merniloskut
Биляш растёт да прогрессирует!
09:36
SPFAN
Вот уж! А мы и не знали)
09:10
Serenky25
Мы тебя не забыли. ЛФЛ ждет тебя. Можно в команду Васи Уткина "Эгриси". Папа будет главным тренером (хотя т.к. у них уже есть тренер, значит будет там за физику отвечать). Можно к Никите Ковальчуку в КФ. Можешь пойти тренером. Папа и Данила Козловский подскажут как. Только не говори пурги только лишь бы о себе напомнить. Ты никому уже на профессиональной арене не нужен.
09:02
Albertozi
Тоже мне специалист,прогнозист!Сиди в своей Литве молча!
08:56