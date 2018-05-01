Динияр Билялетдинов: "Тосно" вылетит в ФНЛ"

Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" высказал мнение, что "Тосно" составит печальную компанию "СКА-Хабаровску" и также вылетит в ФНЛ.

– С итоговым местом "Локомотива" вы определились. Кто еще попадет в тройку?

– "Спартак" и ЦСКА. "Зенит" по игре медалей не заслуживает. А "Краснодар" слишком поздно спохватился.

– Кто составит печальную компанию "СКА-Хабаровску" – "Анжи" или "Тосно"?

– "Тосно". Видел последний матч этой команды в Ростове – впечатление удручающее. Когда стоишь на вылет, так играть нельзя. Вот со "Спартаком" в полуфинале Кубка футболисты бились, не было ощущения безнадежности. С "Ростовом" же почему-то настрой оказался другой.

– У вас-то в литовском "Тракае" как дела? Травму залечили?

– Да, уже все в порядке. В последнем туре обыграли 2:0 "Стумбрас", оба мяча забил я.

– Когда заканчивается ваш контракт?



– В середине августа. До этого момента я точно останусь в "Тракае". Ну а дальше будет видно.

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