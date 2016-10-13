Динияр Билялетдинов: "Пришлось взять академический отпуск, когда попал в дубль "Локомотива"

Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов подчеркнул, что не сразу принял решение стать футболистом. По словам хавбека, сначала он играл за команду университета, прежде чем попал в дублирующий состав "Локомотива".

- Было ли у вас какое-то прозвище в школе?

- Нет, и мне, и старшему брату удалось избежать прозвищ в школе. А уже в футбольных командах называли по-разному: и Бил, и Биляш, и даже Ден, правда, не знаю почему.

- В школьные годы вы рисовали стенгазеты, шаржи и даже декорации к спектаклю.

- Что-то нарисовать для меня - не проблема, хотя в художественную школу я не ходил. У нас была группа активистов, которая оформляла стенгазеты ко всем праздникам. Иногда приходилось рисовать на простынях.

- Учителя пытались сделать из вас то химика, то художника. В какой момент вы поняли, что станете профессиональным футболистом?

- После школы я поступил в Московский государственный индустриальный университет на инженера-автомобилиста. И первые два года старался посещать все занятия, был старостой группы. Но продолжал играть в футбол за университетскую команду. Потом я попал в дубль "Локомотива" и в институте пришлось взять академический отпуск, так как начались частые выезды, постоянные тренировки. (Любовь КОНЯЕВА)