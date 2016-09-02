Динияр Билялетдинов: "Письмо отстраненных игроков "Рубина"? Сейчас никто не имеет претензий"

Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов, восстанавливающийся после травмы, вернется в расположение команды 10 сентября и будет работать с клубным физиотерапевтом. Также футболист отметил, что его положение в клубе изменилось в лучшую сторону. Ранее группа отстраненных футболистов команды написала коллективное письмо, которое в клубе назвали попыткой давления. По мнению игроков, клуб таким образом хочет от них избавиться.

– Я сейчас в Сербии прохожу реабилитацию после операции, – цитирует ТАСС Билялетдинова. – С того момента прошло пять недель, восстановление идет по плану, я чувствую себя лучше. 10 числа должен быть в Казани и, скорее всего, буду заниматься с клубными физиотерапевтами.

Письмо? На данный момент, насколько я понимаю, никто не имеет претензий. Спасибо руководству клуба за понимание.