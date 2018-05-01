01:25 | Футбол — РФПЛ

Динияр Билялетдинов: "Пенальти в ворота "Локомотива" вызывает вопросы"

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Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" после матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0) отметил, что арбитр мог не назначать пенальти в ворота железнодорожников. По его словам, контакт между Антоном Миранчуком и Сергеем Петровым был минимальным.

– Была уверенность, что для "Локомотива" матч в Краснодаре станет золотым?

– Нет. Все-таки играли на выезде, против сильного соперника. Честно говоря, в середине второго тайма уже не сомневался, что матч закончится нулевой ничьей. Игра-то шла скучная, без моментов. И вдруг за две минуты все перевернулось.

– Есть объяснение?

– Две необязательные ошибки – два гола. Правда, 11-метровый вызывает вопросы. За подобные нарушения можно в каждом матче по десять пенальти назначать.

– Интересная мысль.

– Не такой уж серьезный контакт был между Антоном Миранчуком и Петровым. Просто защитник "Краснодара" пошел на хитрость. Арбитр поверил и указал на точку. (Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью Динияра Билялетдинова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Краснодар" притормозил "Локо", ничья "Зенита" и ЦСКА и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Albertozi

Не вызывает!!!100%!!

02:50

volgakuban

Вызывает вопросы на фига тебя Эвертон покупал

01:52

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