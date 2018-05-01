Динияр Билялетдинов: "Пенальти в ворота "Локомотива" вызывает вопросы"

Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" после матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0) отметил, что арбитр мог не назначать пенальти в ворота железнодорожников. По его словам, контакт между Антоном Миранчуком и Сергеем Петровым был минимальным.
– Была уверенность, что для "Локомотива" матч в Краснодаре станет золотым?
– Нет. Все-таки играли на выезде, против сильного соперника. Честно говоря, в середине второго тайма уже не сомневался, что матч закончится нулевой ничьей. Игра-то шла скучная, без моментов. И вдруг за две минуты все перевернулось.
– Есть объяснение?
– Две необязательные ошибки – два гола. Правда, 11-метровый вызывает вопросы. За подобные нарушения можно в каждом матче по десять пенальти назначать.
– Интересная мысль.
– Не такой уж серьезный контакт был между Антоном Миранчуком и Петровым. Просто защитник "Краснодара" пошел на хитрость. Арбитр поверил и указал на точку. (Александр КРУЖКОВ)
Albertozi
Не вызывает!!!100%!!
02:50
volgakuban
Вызывает вопросы на фига тебя Эвертон покупал
01:52