Динияр Билялетдинов: "Пенальти в ворота "Локомотива" вызывает вопросы"

Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" после матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0) отметил, что арбитр мог не назначать пенальти в ворота железнодорожников. По его словам, контакт между Антоном Миранчуком и Сергеем Петровым был минимальным.

– Была уверенность, что для "Локомотива" матч в Краснодаре станет золотым?

– Нет. Все-таки играли на выезде, против сильного соперника. Честно говоря, в середине второго тайма уже не сомневался, что матч закончится нулевой ничьей. Игра-то шла скучная, без моментов. И вдруг за две минуты все перевернулось.

– Есть объяснение?

– Две необязательные ошибки – два гола. Правда, 11-метровый вызывает вопросы. За подобные нарушения можно в каждом матче по десять пенальти назначать.

– Интересная мысль.

– Не такой уж серьезный контакт был между Антоном Миранчуком и Петровым. Просто защитник "Краснодара" пошел на хитрость. Арбитр поверил и указал на точку. (Александр КРУЖКОВ)

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