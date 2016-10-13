Динияр Билялетдинов: "Локомотив" хорошо укомплектован, но ему нужна уверенность"

Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов подчеркнул, что "Локомотив" является для него родным домом. По его хавбека, выступавшего за железнодорожников с 2004 по 2009 год, красно-зеленые дали ему путевку в большой футбол.

- Страна узнала о вас, когда вы пришли в "Локомотив". В первом же сезоне, проведенном за железнодорожников, вы стали чемпионом России и были названы лучшим молодым игроком лиги.

- "Локомотив" для меня - дом родной, он дал мне путевку в большой футбол. Но и я отплатил сполна.

- В 2007 году вы стали капитаном команды. Чувствовалось доверие со стороны коллектива?

- Тогда в клубе был непростой период: игроки, которые были вожаками на протяжении многих лет, покинули команду. "Локо" остался без капитана. На собрании ребята большинством голосов выбрали меня. Я осознавал, что это большая ответственность, но отказываться от должности не собирался. Как раз в том сезоне мы выиграли Кубок России. Роль капитана обязывает самого отвечать требованиям команды, вести за собой коллектив.

- Сейчас "Локо" переживает непростые времена: поменялось руководство, пост главного тренера снова занял Юрий Семин, однако успех пока не приходит.

- "Локомотив" хорошо укомплектован. Просто присутствует какое-то невезение. Нужно приобрести уверенность, но она приходит только с победами. Юрий Павлович опытный наставник. Он знает, как выходить из подобных ситуаций. На результат должен работать не только тренер, но и вся команда. Семин требовательный, эмоциональный, любит встряхивать или, напротив, успокаивать отдельных игроков. Однажды мы проигрывали 0:2 "Динамо". В перерыве в раздевалку пришел Семин, и разгорелась жаркая дискуссия. Овчинникова, помню, сильно огорчили слова Юрия Павловича. Сергей ушел в душевую, выместил все зло на кабинах, вернулся в раздевалку и спокойно сказал: "Юрий Павлович, мы выиграем этот матч". В итоге мы победили 4:2. (Любовь КОНЯЕВА)