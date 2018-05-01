Динияр Билялетдинов: "Градус ответственности давит на "Локомотив"

Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" после матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:2) отметил, что на игре железнодорожников сказывается финишное волнение. По его словам, поэтому у команды пропала острота в атаке.

– Что в раздевалке вы сказали бы Пейчиновичу, который на ровном месте "привез" второй гол?

– Ничего. Ни ему, ни Антону Миранчуку. Ошибки у всех случаются. Зачем нагнетать-то? А то любят у нас искать крайних…

– Почему "Локомотив" перестал забивать?

– Сказывается финишное волнение. Градус ответственности давит на ребят. Когда цель совсем близко, невольно хочется перестраховаться, свести на поле риск к минимуму. Поэтому впереди пропала острота. Вот и в Краснодаре "Локомотив" в атаке действовал беззубо, ничего не получалось. Хотя Ари, Фарфан, братья Миранчук очень старались, сражались до конца. Что удивило, так это отсутствие Эдера. Форвард неплохой, мог бы освежить игру. Странно, что он весь матч просидел на скамейке. (Александр КРУЖКОВ)

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