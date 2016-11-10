Динияр Билялетдинов: "Готов снова выйти на поле"

Полузащитник казанского "Рубина" Динияр Билялетдинов отметил, что восстановился после травмы и вернулся в команду. Футболист добавил, что продолжает набирать форму.

– Я с командой! Тренируюсь в общей группе уже две недели. Считаю, что необходимую форму, которая позволяет работать на одном уровне с другими игроками, уже набрал. Самочувствие хорошее. Ничего не беспокоит.

– Когда ожидать вашего появления в матчах?

– Это тренер будет решать. Я полностью готов снова выйти на поле в составе команды.

Напомним, в мае в матче с ЦСКА Динияр Билялетдинов получил травму – частичный разрыв мышцы задней поверхности бедра и выбыл из игры практически на полгода. (Любовь КОНЯЕВА)