Динияр Билялетдинов: "Фернандеш - безоговорочно лучший игрок "Локомотива"

Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" после матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0) отметил, что ключевым игроком команды является полузащитник Мануэл Фернандеш. По его словам, португалец способен решить судьбу встречи одним пасом.

– Три фактора, которые принесли "Локомотиву" успех?

– Строгая игровая дисциплина. Стабильность. Мануэл Фернандеш.

– Португалец настолько важен?

– Конечно! Безоговорочно лучший игрок команды. В игровых построениях "Локомотива" это ключевая фигура – как Дмитрий Лоськов в чемпионском 2004-м. А в обороне лидер – Кверквелия. На мой взгляд, в премьер-лиге из центральных защитников он вообще сегодня номер один. Снимает все мячи что внизу, что вверху.

– По словам Юрия Семина, последние матчи Мануэл Фернандеш играет со сломанным ребром. Из-за этого не всегда появляется в стартовом составе.

– Что ж, вот вам еще одна причина, почему у "Локомотива" возникли проблемы в атаке. Миранчуки – ребята техничные, мобильные, заводные. От них зависит темп игры. Но ведет-то ее Мануэл Фернандеш. Человек, способный одним пасом решить судьбу матча. (Александр КРУЖКОВ)

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