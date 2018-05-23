Динияр Билялетдинов: "Арсенал" для Эмери – шаг вперед"

Бывший полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов, который работал у красно-белых под руководством Унаи Эмери, высказал свое мнение по поводу назначения испанца на пост главного тренера лондонского "Арсенала".

– Вы не считаете этот переход шагом назад для Унаи после "ПСЖ"?

– Нет, конечно. Это новая страница в его тренерской биографии. Он успешно трудился в Париже. Но чемпионат Англии – другой турнир, в котором иной уровень конкуренции. Во Франции две-три команды бьются за титул, в АПЛ куда больше. В последнее время "Арсенал" занимал не на те места, на которых мы привыкли его видеть. Считаю, что Эмери – хороший вариант, чтобы "канониры" вернули былые позиции.

– В Англии ему придется труднее?

– Сама лига сложнее. Футбол там более интенсивный. Но "Арсенал" действует в комбинационной манере и Эмери как раз подобное проповедует.

– Как считаете, он лучше Арсена Венгера?

– Француз – целая эпоха "Арсенала". Но даже такие великие люди рано или поздно покидают свой пост. Так было в "Манчестер Юнайтед" с Фергюсоном, теперь произошло у "канониров". Все начинается с чистого листа, но история у клуба большая. Я очень рад за Эмери.

– Получается, что топ-клубы не учитывают его неудачный опыт в "Спартаке"?

– Унаи выигрывал и еврокубки, и чемпионаты, то есть квалификация у него очень высокая. Это тренер нового поколения.

– Если это такой квалифицированный специалист, может быть, тогда владелец "Спартака" Леонид Федун зря не стал терпеть и не дал ему времени?

– У нас была сложная ситуация: в увольнении Эмери виноват не он один, не только на нем лежала ответственность за результат. Но у нас в России так принято. Чуть-чуть не так – и сразу меняют тренера. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)