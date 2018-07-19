"Динамо" забило 6 голов немецкому "Хольштайну", "Ростов" разгромлен "Хайдуком"

"Ростов" крупно проиграл "Хайдуку" в контрольном матче - 0:4. В другой встрече "Ахмат" уступил "Аль-Духайлю" - 1:2.
Наконец "Динамо" разгромило "Хольштайн" со счетом 6:2.
Контрольные матчи
"РОСТОВ" (Россия) - "Хайдук" (Хорватия) - 0:4 (0:2)
Голы: Бэрри, 22 (0:1). Цакташ, 34 - с пенальти (0:2). Ивановски, 60 (0:3). Дьюрчо, 70 (0:4).
"Ростов": Абаев (Песьяков, 46), Паршивлюк, Сигурдссон (Вилюш, 46), Логашов (Хаджикадунич, 46), Ингасон (Щадин, 46), Гацкан, Юсупов (Скопинцев, 84), Ионов (Трошечкин, 75), Мирзов (Зуев, 64), Салетрос (Шомуродов, 63), Сигурдарсон (Калачев, 46).
"АХМАТ" (Россия) - "Аль-Духайль" (Катар) - 1:2 (0:1)
Голы: Нам Тэ Хи, 28 (0:1). "Ахмат", 52 (1:1). "Аль-Духайль", 54 (1:2).
"Хольштайн" (Германия) - "ДИНАМО" (Россия) - 2:6 (1:3)
Голы: Мершель, 17 (1:0). Черных, 22 (1:1). Тетте, 29 (1:2). Черных, 38 (1:3). Луценко, 47 (1:4). Мершель, 61 (2:4). Марков, 85 (2:5). Марков, 87 (2:6).
"Динамо": Шунин, Рыков (Хольмен, 62), Козлов (Осипенко, 66), Морозов, Шуньич (Липовой, 66), Черных (Грулев, 66), Тетте (Соснин, 62), Луценко (Москвичев, 62), Панченко, Марков, Терехов (Темников, 46).