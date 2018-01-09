"Динамо" вышло из отпуска

Игроки "Динамо" вышли из отпуска, информирует пресс-служба клуба. Утром одна группа игроков прошла медицинский осмотр, а вторая группа днем проведет втягивающее занятие в Новогорске. В среду эти группы поменяются местами, в четверг команда соберется в полном составе.
В пятницу, 12 января, бело-голубые отправятся на сбор в Турцию. Напомним, что в ходе подготовки ко второй части чемпионата России "Динамо" проведет 8 контрольных матчей.
Начинаем! #Динамо выходит из отпуска! pic.twitter.com/vWxUyyl268– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 9 января 2018 г.