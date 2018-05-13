"Динамо" впервые с 2012 года выиграло у "Спартака"

Добившись гостевой победы над "Спартаком", "Динамо" прервало семиматчевую безвыигрышную серию в матчах с красно-белыми. В последний раз бело-голубые набирали три очка в дерби в ноябре 2012 года, когда разгромили соперника со счетом 5:1. После этого "Спартак" одержал шесть побед при одной ничьей. (Кирилл БУРДАКОВ)

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