"Динамо" впервые с 2012 года выиграло у "Спартака"

Добившись гостевой победы над "Спартаком", "Динамо" прервало семиматчевую безвыигрышную серию в матчах с красно-белыми. В последний раз бело-голубые набирали три очка в дерби в ноябре 2012 года, когда разгромили соперника со счетом 5:1. После этого "Спартак" одержал шесть побед при одной ничьей. (Кирилл БУРДАКОВ)
Большой онлайн заключительного дня чемпионата России-2017/18 //
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10 последних матчей "Спартака" и "Динамо"
|
Дата
|
Стадион
|
Матч
|
Авторы голов
|
05.08.2012
|
Арена Химки
|
Динамо – Спартак – 0:4
|
Билялетдинов, Пареха, Ананидзе, Рафаэл Кариока
|
25.11.2012
|
Лужники
|
Спартак – Динамо – 1:5
|
Дзюба – Кокорин-2, Семшов-2, Нобоа
|
27.07.2013
|
Арена Химки
|
Динамо – Спартак – 1:4
|
Воронин – Хурадо-2, Яковлев, Эменике
|
15.05.2014
|
Локомотив
|
Спартак – Динамо – 3:2
|
Хурадо, Паршивлюк, Д.Комбаров – Флореску, Ионов
|
10.08.2014
|
Арена Химки
|
Динамо – Спартак – 1:2
|
Кокорин – Дзюба-2
|
15.03.2015
|
Открытие Арена
|
Спартак – Динамо – 1:0
|
Дуглас, в свои ворота
|
25.10.2015
|
Арена Химки
|
Динамо – Спартак – 2:3
|
Кокорин, Погребняк – Промес-2, Давыдов
|
08.05.2016
|
Открытие Арена
|
Спартак – Динамо – 3:0
|
Промес-2, Зе Луиш
|
18.07.2017
|
Арена Химки
|
Динамо – Спартак – 2:2
|
Панченко, Ташаев – Промес, Луиз Адриану
|
13.05.2018
|
Открытие Арена
|
Спартак – Динамо – 0:1
|
Луценко
fanattagan
Мог как-то представить ничью, но поражение?! Уроды мясные, сразу 2 ставки слил. Уже б второй пустили, так Карась очконул, а Панченко оказался кривоног.
16:49
maxolga
Это позззззззззззззззззоррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр!
16:44