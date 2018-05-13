16:39 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" впервые с 2012 года выиграло у "Спартака"

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Добившись гостевой победы над "Спартаком", "Динамо" прервало семиматчевую безвыигрышную серию в матчах с красно-белыми. В последний раз бело-голубые набирали три очка в дерби в ноябре 2012 года, когда разгромили соперника со счетом 5:1. После этого "Спартак" одержал шесть побед при одной ничьей. (Кирилл БУРДАКОВ)

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10 последних матчей "Спартака" и "Динамо"

Дата

Стадион

Матч

Авторы голов

05.08.2012

Арена Химки

Динамо – Спартак – 0:4

Билялетдинов, Пареха, Ананидзе, Рафаэл Кариока

25.11.2012

Лужники

Спартак – Динамо – 1:5

Дзюба – Кокорин-2, Семшов-2, Нобоа

27.07.2013

Арена Химки

Динамо – Спартак – 1:4

Воронин – Хурадо-2, Яковлев, Эменике

15.05.2014

Локомотив

Спартак – Динамо – 3:2

Хурадо, Паршивлюк, Д.Комбаров – Флореску, Ионов

10.08.2014

Арена Химки

Динамо – Спартак – 1:2

Кокорин – Дзюба-2

15.03.2015

Открытие Арена

Спартак – Динамо – 1:0

Дуглас, в свои ворота

25.10.2015

Арена Химки

Динамо – Спартак – 2:3

Кокорин, Погребняк – Промес-2, Давыдов

08.05.2016

Открытие Арена

Спартак – Динамо – 3:0

Промес-2, Зе Луиш

18.07.2017

Арена Химки

Динамо – Спартак – 2:2

Панченко, Ташаев – Промес, Луиз Адриану

13.05.2018

Открытие Арена

Спартак – Динамо – 0:1

Луценко

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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fanattagan

Мог как-то представить ничью, но поражение?! Уроды мясные, сразу 2 ставки слил. Уже б второй пустили, так Карась очконул, а Панченко оказался кривоног.

16:49

maxolga

Это позззззззззззззззззоррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр!

16:44

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