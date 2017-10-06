"Динамо": "Восстановление Панченко и Самбы Соу идет по плану"

Пресс-служба "Динамо" в Инстаграме опубликовала фотографию нападающего Кирилла Панченко и полузащитника Самбы Соу в итальянской клинике "Вилла Стюарт", где игрокам были проведены операции. Сообщается, что восстановление футболистов идет по плану.

"Наши герои встретились в клинике "Вилла Стюарт", где ребятам проведены операции. Восстановление идет по плану," – говорится в сообщении "Динамо".

Напомним, Панченко получил травму передней крестообразной связки колена 15 сентября в матче 10-го тура премьер-лиги против тульского "Арсенала" (0:1). Ожидается, что он вернется к началу весенней части чемпионата России.

Соу получил повреждение 1 октября в матче 12-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:3). 4 октября он перенес операцию на медиальном мениске. На реабилитацию у него уйдет до 8 недель.