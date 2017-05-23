"Динамо" ведет переговоры с другими клубами о продаже Погребняка и Дьякова

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов заявил, что руководство клуба ищет приемлемый вариант трудоустройства нападающего команды Павла Погребняка и защитника Виталия Дьякова. Контракты Погребняка и Дьякова с "Динамо" истекают летом 2018 года.
– Что касается Погребняка и Дьякова, то по этим игрокам ведутся переговоры со сторонними клубами, с самими футболистами, но конкретики пока никакой нет, работа ведется, – цитирует "Р-Спорт" Кречетова. – Пытаемся им найти приемлемый вариант трудоустройства.
King's Bounty IIII
удачно из Ростова ушел...
14:59
Урфин Джюс
Продать По, - это процесс потяжелее чистки конюшен.. и хорошо бы показательно наказать того козла, который подписал этого человека на столь длительный срок
14:58
Шалманист
Ну с погребом, допустим, всё ясно, и чем скорее его нах, тем лучше! А Дьяков-то чем не угодил? Хороший центральный защитник...
14:47
za_yatc
Любопытно, кто захочет взять на себя часть зарплаты Погреба. Вряд ли кто захочет потянуть всю.
14:47