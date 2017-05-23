"Динамо" ведет переговоры с другими клубами о продаже Погребняка и Дьякова. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Динамо" ведет переговоры с другими клубами о продаже Погребняка и Дьякова

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Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов заявил, что руководство клуба ищет приемлемый вариант трудоустройства нападающего команды Павла Погребняка и защитника Виталия Дьякова. Контракты Погребняка и Дьякова с "Динамо" истекают летом 2018 года.

– Что касается Погребняка и Дьякова, то по этим игрокам ведутся переговоры со сторонними клубами, с самими футболистами, но конкретики пока никакой нет, работа ведется, – цитирует "Р-Спорт" Кречетова. – Пытаемся им найти приемлемый вариант трудоустройства.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170523/1120880062.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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King's Bounty IIII

удачно из Ростова ушел...

14:59

Урфин Джюс

Продать По, - это процесс потяжелее чистки конюшен.. и хорошо бы показательно наказать того козла, который подписал этого человека на столь длительный срок

14:58

Шалманист

Ну с погребом, допустим, всё ясно, и чем скорее его нах, тем лучше! А Дьяков-то чем не угодил? Хороший центральный защитник...

14:47

za_yatc

Любопытно, кто захочет взять на себя часть зарплаты Погреба. Вряд ли кто захочет потянуть всю.

14:47