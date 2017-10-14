"Динамо" в первом матче под руководством Хохлова победило "СКА-Хабаровск"

"Динамо" на своем поле в матче 13-го тура чемпионата России обыграло "СКА-Хабаровск" (2:0). Это встреча стала дебютной для Дмитрия Хохлова в роли главного тренера московской команды.
В первом тайме счет открыл защитник Алексей Козлов – этот гол стал для бело-голубых первым с 20 августа. После перерыва отличился полузащитник Александр Ташаев - автор голевой передачи на Козлова.
Благодаря этой победе (после 6-матчевой безвыигрышной серии) "Динамо" (13 очков) ушло с предпоследнего места в турнирной таблице, обошло "СКА-Хабаровск" (11 очков) и "Тосно" (12 очков) и поднялось на 13-ю строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
"Динамо" (Москва) – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 2:0 (1:0)
Голы: Козлов, 18 (1:0). Ташаев, 80 (2:0).
"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Морозов (Цаллагов, 64), Темников, Соснин, Сапета, Зотов (Обольский, 69), Ташаев, Бечирай (Тьям, 78).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Гришко, Пуцко, Димидко, Черевко (Савичев, 56), Дедечко, Калинский (Барбаро, 73), Казанков, Габулов (Христов, 61), Наваловский, Маркович.
Судьи: ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).
14 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #ДинамоСКА 1:0 18' Алексей Козлов pic.twitter.com/Mjlk6PxXjR– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 октября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #ДинамоСКА 2:0 78' Александр Ташаев pic.twitter.com/6Do6cjGcS3– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 октября 2017 г.
FreDDy Kruger
Первый тайм понравился...Ташаев, Козлов и Бечирай хорошо поборолись...С побеДой всех!!!
16:25
Al Rains
Ташаев красава!!! забил как Роббен в лучшие годы))
16:09
Платошкин Андрей
С победой всех Динамовцев! Игра не очень, но 3 очка важнее. Двигаемся дальше.
16:06