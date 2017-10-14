"Динамо" в первом матче под руководством Хохлова победило "СКА-Хабаровск"

Сегодня. Химки. "Динамо" - "СКА-Хабаровск" - 2:0. 18-я минута. Алексей КОЗЛОВ прервал безголевую серию бело-голубых, которые не забивали с 20 августа. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

"Динамо" на своем поле в матче 13-го тура чемпионата России обыграло "СКА-Хабаровск" (2:0). Это встреча стала дебютной для Дмитрия Хохлова в роли главного тренера московской команды.

В первом тайме счет открыл защитник Алексей Козлов – этот гол стал для бело-голубых первым с 20 августа. После перерыва отличился полузащитник Александр Ташаев - автор голевой передачи на Козлова.

Благодаря этой победе (после 6-матчевой безвыигрышной серии) "Динамо" (13 очков) ушло с предпоследнего места в турнирной таблице, обошло "СКА-Хабаровск" (11 очков) и "Тосно" (12 очков) и поднялось на 13-ю строчку.

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13-й тур

"Динамо" (Москва) – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 2:0 (1:0)

Голы: Козлов, 18 (1:0). Ташаев, 80 (2:0).

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Морозов (Цаллагов, 64), Темников, Соснин, Сапета, Зотов (Обольский, 69), Ташаев, Бечирай (Тьям, 78).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Гришко, Пуцко, Димидко, Черевко (Савичев, 56), Дедечко, Калинский (Барбаро, 73), Казанков, Габулов (Христов, 61), Наваловский, Маркович.

Судьи: ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).

14 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".