"Динамо" усилится, но не звездами

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров сообщил, что клуб планирует усилить команду новыми футболистами. Однако, по его словам, из-за финансовых возможностей вряд ли они будут звездными.

- Что касается трансферной кампании, то никто и никогда не скажет конкретно, это интрига до последнего дня, - цитирует Федорова официальный сайт "Динамо". - Конечно, мы планируем усилить команду несколькими новичками. Но, учитывая наши сегодняшние финансовые возможности, вряд ли они будут звездными, однако надеемся, что таковыми они смогут стать у нас. На сегодня "цена-качество" - наш главный постулат.

В первом туре чемпионата России-2018/19 "Динамо" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом". Матч состоится 29 июля.

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