15:35 | Футбол — РПЛ

"Динамо" – "Урал": Козлов забил четвертый гол в матче

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Защитник "Динамо" Алексей Козлов забил четвертый гол в матче 17-го тура чемпионата России против "Урала".

Полузащитник "Динамо" Вячеслав Грулев поучаствовал в очередном голе "Динамо". Хавбек покатил мяч на Жоаузинью, тот не стал бить, а переправил мяч правее Козлову, который с близкого расстояния пробил в противоход вратарю "Урала" Ярославу Годзюру.

 

"Динамо" – "Урал": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск).

Динамо – Урал

 

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