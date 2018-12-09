"Динамо" – "Урал": Козлов забил четвертый гол в матче

Защитник "Динамо" Алексей Козлов забил четвертый гол в матче 17-го тура чемпионата России против "Урала".
Полузащитник "Динамо" Вячеслав Грулев поучаствовал в очередном голе "Динамо". Хавбек покатил мяч на Жоаузинью, тот не стал бить, а переправил мяч правее Козлову, который с близкого расстояния пробил в противоход вратарю "Урала" Ярославу Годзюру.
⚽ Алексей Козлов впервые отличился в нынешнем сезоне.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 9 декабря 2018 г.
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