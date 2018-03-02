15:58 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" требует у Погребняка 20 миллионов евро за расторжение контракта

Павел ПОГРЕБНЯК. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Павел ПОГРЕБНЯК. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Павел ПОГРЕБНЯК.Павел Погребняк: "Динамо" устроило кампанию по моей дискредитации"

Московское "Динамо" прислало нападающему "Тосно" Павлу Погребняку претензию, потребовав у футболиста выплатить клубу 20 миллионов евро. Об этом рассказал "СЭ" юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы футболиста.

– "Динамо" требует 20 миллионов с Погребняка за расторжение контракта. Чем обосновывает? Тем, что такой пункт был в соглашении. Пока это только претензия. Просят расплатиться в течение 10 дней, – сказал Прокопец, отметив, что они с Погребняком с данной претензией не согласны.

"Динамо" расторгло контракт с Погребняком, рассчитанный до 30 июня, в конце января в одностороннем порядке. В итоге 34-летний форвард пожаловался на клуб в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

Ранее появилась информация, что Погребняк потребовал с "Динамо" 60 миллионов рублей(Илья АНДРЕЕВ)

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КОММЕНТАРИИ (16)
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serzheo

Давай Пашка, лупани буржуев по взрослому. Пусть у бабушки своей требуют.

17:54

"bluе-whitе"

Слыхал я от старухи, что рано поутру, то там, то тут ку-ку. Я не старуха, чтобы комментировать слухи.

17:46

+-=0

дешёвая болотная гаттуза довольна... скоро питерских попрут и будут звиниты и ски в своих первых лигах колупаться , как всегда это и было.

17:42

kirsann

Погребняка давно в утиль нужно было .. 2 года на скамейке просидел за ..цать лямов . бездарь

17:31

Apleks

Легавых долой из РФПЛ, зачем нужна эта недо-команда на которую ходит смотреть 3 т. человек

17:27

ненавижу_Мойшу_Каца

Что-то не слышно мусорков Блю-Вайтов (настоящего и клонированного). Ждем комментов. Согласитесь: лягавые совсем оборзели...))

17:18

Гаттузо Крут!!!!!!#!

мусоров вообще надо было банкротить и вытурить в любительскую лигу ,за огромные растраты и долги. Но зачем-то продолжают финансировать это дерьмо.

17:05

СантехНИК

Хороший пункт договора, возьму на заметку- Заключил договор, тут- же сам расторг и получил за это 20 лямов... Ляпота.

16:58

echo2011

Требовать не вредно.Господин Илюмжинов с американцев,наложивших на него санкции,требует миллиард,и тоже не рублей...

16:54

марк де фоссен

Решили потянуть резину,встречный иск Паше,в надежде на то,что жизнь наладится?))) Пока судебные разбирательства,глядишь годик пролетит!))

16:54

Урфин Джюс

Интересно, этот паноптикум когда-нибудь закончится? Или действуем на опережение, пока сам ответчик аналогичную сумму не потребовал?

16:45

ЗЗ+

Сами расторгли контракт и теперь требуют 20 лямов евро за расторжение? :))))) С таким руководством Динамо точно вернется в ФНЛ :)

16:41

ak-125

С Аджоева возьмите, он контракт заключал.

16:41

sailor1990

запасаемся попкорном

16:10

ValeraK

20 миллионов деревянных сородичей Паши

16:09

shpasic

ну-ну, Погребняк их как липку))

16:06

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