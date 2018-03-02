"Динамо" требует у Погребняка 20 миллионов евро за расторжение контракта

Московское "Динамо" прислало нападающему "Тосно" Павлу Погребняку претензию, потребовав у футболиста выплатить клубу 20 миллионов евро. Об этом рассказал "СЭ" юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы футболиста.
– "Динамо" требует 20 миллионов с Погребняка за расторжение контракта. Чем обосновывает? Тем, что такой пункт был в соглашении. Пока это только претензия. Просят расплатиться в течение 10 дней, – сказал Прокопец, отметив, что они с Погребняком с данной претензией не согласны.
"Динамо" расторгло контракт с Погребняком, рассчитанный до 30 июня, в конце января в одностороннем порядке. В итоге 34-летний форвард пожаловался на клуб в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).
Ранее появилась информация, что Погребняк потребовал с "Динамо" 60 миллионов рублей. (Илья АНДРЕЕВ)
serzheo
Давай Пашка, лупани буржуев по взрослому. Пусть у бабушки своей требуют.
17:54
"bluе-whitе"
Слыхал я от старухи, что рано поутру, то там, то тут ку-ку. Я не старуха, чтобы комментировать слухи.
17:46
+-=0
дешёвая болотная гаттуза довольна... скоро питерских попрут и будут звиниты и ски в своих первых лигах колупаться , как всегда это и было.
17:42
kirsann
Погребняка давно в утиль нужно было .. 2 года на скамейке просидел за ..цать лямов . бездарь
17:31
Apleks
Легавых долой из РФПЛ, зачем нужна эта недо-команда на которую ходит смотреть 3 т. человек
17:27
ненавижу_Мойшу_Каца
Что-то не слышно мусорков Блю-Вайтов (настоящего и клонированного). Ждем комментов. Согласитесь: лягавые совсем оборзели...))
17:18
Гаттузо Крут!!!!!!#!
мусоров вообще надо было банкротить и вытурить в любительскую лигу ,за огромные растраты и долги. Но зачем-то продолжают финансировать это дерьмо.
17:05
СантехНИК
Хороший пункт договора, возьму на заметку- Заключил договор, тут- же сам расторг и получил за это 20 лямов... Ляпота.
16:58
echo2011
Требовать не вредно.Господин Илюмжинов с американцев,наложивших на него санкции,требует миллиард,и тоже не рублей...
16:54
марк де фоссен
Решили потянуть резину,встречный иск Паше,в надежде на то,что жизнь наладится?))) Пока судебные разбирательства,глядишь годик пролетит!))
16:54
Урфин Джюс
Интересно, этот паноптикум когда-нибудь закончится? Или действуем на опережение, пока сам ответчик аналогичную сумму не потребовал?
16:45
ЗЗ+
Сами расторгли контракт и теперь требуют 20 лямов евро за расторжение? :))))) С таким руководством Динамо точно вернется в ФНЛ :)
16:41
ak-125
С Аджоева возьмите, он контракт заключал.
16:41
sailor1990
запасаемся попкорном
16:10
ValeraK
20 миллионов деревянных сородичей Паши
16:09
shpasic
ну-ну, Погребняк их как липку))
16:06