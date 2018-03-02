"Динамо" требует у Погребняка 20 миллионов евро за расторжение контракта

Московское "Динамо" прислало нападающему "Тосно" Павлу Погребняку претензию, потребовав у футболиста выплатить клубу 20 миллионов евро. Об этом рассказал "СЭ" юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы футболиста.

– "Динамо" требует 20 миллионов с Погребняка за расторжение контракта. Чем обосновывает? Тем, что такой пункт был в соглашении. Пока это только претензия. Просят расплатиться в течение 10 дней, – сказал Прокопец, отметив, что они с Погребняком с данной претензией не согласны.

"Динамо" расторгло контракт с Погребняком, рассчитанный до 30 июня, в конце января в одностороннем порядке. В итоге 34-летний форвард пожаловался на клуб в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

Ранее появилась информация, что Погребняк потребовал с "Динамо" 60 миллионов рублей. (Илья АНДРЕЕВ)