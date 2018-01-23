"Динамо" сыграло вничью со "Стумбрасом"

Московское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью со "Стумбрасом" (0:0). Эта встреча стала для бело-голубых последней на сборе в Турции.

Следующий матч команда Дмитрия Хохлова проведет 30 января. Соперником станет чешская "Высочина".

Товарищеский матч

"Динамо " - "Стумбрас" - 0:0

"Динамо ": Шунин (Лещук, 46), Рыков (Темников, 46), Козлов (Терехов, 63), Цаллагов (Калугин, 58), Морозов (Паштов, 63), Шуньич (Грулев, 58), Соу (Хольмен, 46), Катрич (Соснин, 46), Ташаев (Москвичев, 58), Луценко (Цаллагов 60), Марков (Обольский, 46), Цаллагов (Кузьмин, 62).

Предупреждение: Соу, 44.