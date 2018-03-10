20:12 10 марта | Футбол — РФПЛ

"Динамо" сыграет с "Амкаром" 17 марта в Новогорске

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"Динамо" проведет товарищеский матч с "Амкаром", информирует пресс-служба бело-голубых. Встреча пройдет в субботу, 17 марта, на базе москвичей в Новогорске.

В воскресенье, 18 марта, должна была состояться игра 23-го тура "Зенит" - "Динамо", но ее перенесли на 18 апреля.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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N-zone

Объясняю для непонятливых - 18 марта - выборы. Раньше сыграть - нельзя, так как в четверг все 3 клуба играют в ЛЕ. Позже сыграть тоже нельзя - так как начинается перерыв для игр сборной.

02:42

Duckhunter68

Честно говоря, до сих пор не понимаю, зачем надо было переносить игры?!

21:38 10 марта

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