"Динамо" сыграет с "Амкаром" 17 марта в Новогорске

"Динамо" проведет товарищеский матч с "Амкаром", информирует пресс-служба бело-голубых. Встреча пройдет в субботу, 17 марта, на базе москвичей в Новогорске.

В воскресенье, 18 марта, должна была состояться игра 23-го тура "Зенит" - "Динамо", но ее перенесли на 18 апреля.