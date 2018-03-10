"Динамо" сыграет с "Амкаром" 17 марта в Новогорске

"Динамо" проведет товарищеский матч с "Амкаром", информирует пресс-служба бело-голубых. Встреча пройдет в субботу, 17 марта, на базе москвичей в Новогорске.
В воскресенье, 18 марта, должна была состояться игра 23-го тура "Зенит" - "Динамо", но ее перенесли на 18 апреля.
#Динамо заполнит вынужденную паузу, образовавшуюся вследствие переноса матча с @zenit_spb с 18 марта на 18 апреля, контрольной игрой с @fc_amkar 17 марта на своей базе в Новогорске. Ориентировочное начало встречи на данный момент - 15:00#fcdm– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 10 марта 2018 г.
N-zone
Объясняю для непонятливых - 18 марта - выборы. Раньше сыграть - нельзя, так как в четверг все 3 клуба играют в ЛЕ. Позже сыграть тоже нельзя - так как начинается перерыв для игр сборной.
02:42
Duckhunter68
Честно говоря, до сих пор не понимаю, зачем надо было переносить игры?!
21:38 10 марта