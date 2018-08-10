"Динамо" спаслось от поражения в матче с "Уралом"

"Урал" сыграл вничью с "Динамо" (1:1) в матче третьего тура чемпионата России.

Первый мяч на 54-й минуте ударом с острого угла из пределов штрафной забил румынский нападающий Эрик Бикфалви. Сравнял счет на 85-й минуте после фланговой передачи от Козлова Евгений Марков.

"Урал" набрал одно очко и на данный момент занимает 15-е место. У "Динамо" три очка и десятая позиция.

В следующем туре "Урал" на выезде сыграет с ЦСКА, а "Динамо" примет "Оренбург".

Чемпионат России

Премьер-лига

3-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Динамо" (Москва) - 1:1 (0:0)

Голы: Бикфалви, 54 (1:0). Марков, 85 (1:1).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Евсеев (Данцев, 79), Ильин (Егорычев, 72).

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Хольмен (Соснин, 62), Рауш (Темников, 83), Жоаузинью, Соу, Панченко (Марков, 81), Черных, Луценко.

Предупреждения: Емельянов, 43. Соснин, 83.

Судьи: Волошин (Смоленск). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

10 августа. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена"

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