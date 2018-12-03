"Динамо" скорбит в связи с гибелью игрока "Локо"

"Динамо" в официальном Твиттере выразило соболезнования в связи со смертью полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. Как ранее стало известно, 18-летний игрок был обнаружен мертвым на улице. На его лице обнаружены ссадины. СК РФ проводит доследственную проверку.

"Футболист молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин трагически погиб в минувшие выходные. Соболезнования родным и близким от "Динамо", - говорится в сообщении бело-голубых.