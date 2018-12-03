"Динамо" скорбит в связи с гибелью игрока "Локо"

"Динамо" в официальном Твиттере выразило соболезнования в связи со смертью полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. Как ранее стало известно, 18-летний игрок был обнаружен мертвым на улице. На его лице обнаружены ссадины. СК РФ проводит доследственную проверку.
"Футболист молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин трагически погиб в минувшие выходные. Соболезнования родным и близким от "Динамо", - говорится в сообщении бело-голубых.
Футболист молодёжной команды @fclokomotiv Алексей Ломакин трагически погиб в минувшие выходные. Соболезнования родным и близким от ФК #ДинамоМосква pic.twitter.com/jkN9fEPStZ– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 3 декабря 2018 г.
Дополнительная информация
https://twitter.com/FCDM_official/status/1069591222874976257
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