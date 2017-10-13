"Динамо" - "СКА-Хабаровск": разгром и гол-красавец Демьянова. Видео

"Динамо" в матче 13-го тура молодежного первенства премьер-лиги разгромило "СКА-Хабаровск" со счетом 3:0.
Полузащитник Виктор Демьянов забил третий гол с центра поля. Хавбек на 77-й минуте встречи изящно перебросил вратаря, который неосмотрительно вышел слишком далеко от ворот.
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13-й тур
"Динамо" (Москва) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 3:0 (1:0)
Голы: Катрич, 40 (1:0). Луценко, 49 (2:0). Демьянов, 78 (3:0).
Судья: Шишкин (Ижевск).
13 октября. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".
Гол Демьянова - с отметки 1:35.00
marksan
А какое Динамо? Молодёжное?
17:58