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"Динамо" - "СКА-Хабаровск": разгром и гол-красавец Демьянова. Видео

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"Динамо" в матче 13-го тура молодежного первенства премьер-лиги разгромило "СКА-Хабаровск" со счетом 3:0. 

Полузащитник Виктор Демьянов забил третий гол с центра поля. Хавбек на 77-й минуте встречи изящно перебросил вратаря, который неосмотрительно вышел слишком далеко от ворот. 

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13-й тур 

"Динамо" (Москва) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 3:0 (1:0)

Голы: Катрич, 40 (1:0). Луценко, 49 (2:0). Демьянов, 78 (3:0). 

Судья: Шишкин (Ижевск).

13 октября. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".

Гол Демьянова - с отметки 1:35.00

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

А какое Динамо? Молодёжное?

17:58