"Динамо": "С нетерпением ждем возвращения в Петровский Парк"

"Динамо" поздравило стадион в Петровском парке с 90-летием. На данный момент "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" находится на реконструкции. Предположительно бело-голубые смогут играть на этой арене с начала 2019 года.
– Стадиону "Динамо" – 90 лет! Мы скучаем и с нетерпением ждем дня, когда свисток судьи ознаменует возвращение нашего клуба в Петровский Парк. Иногда дорога домой оказывается слишком долгой. Но мы вернемся. Скоро, – отмечается в сообщении.
Стадиону "Динамо" - 90 лет!– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 17 августа 2018 г.
Мы скучаем и с нетерпением ждём дня, когда свисток судьи ознаменует возвращение нашего клуба в Петровский Парк.
Иногда дорога домой оказывается слишком долгой. Но мы вернёмся. Скоро. https://t.co/wJQy7MgnIU#ТвоякоманДа #СтадионДинамо pic.twitter.com/DeEh86FQYl