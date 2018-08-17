"Динамо": "С нетерпением ждем возвращения в Петровский Парк"

"Динамо" поздравило стадион в Петровском парке с 90-летием. На данный момент "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" находится на реконструкции. Предположительно бело-голубые смогут играть на этой арене с начала 2019 года.

– Стадиону "Динамо" – 90 лет! Мы скучаем и с нетерпением ждем дня, когда свисток судьи ознаменует возвращение нашего клуба в Петровский Парк. Иногда дорога домой оказывается слишком долгой. Но мы вернемся. Скоро, – отмечается в сообщении.