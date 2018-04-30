"Динамо" - "Рубин": Команды сыграют с пятью номинальными защитниками

Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Рубином".



"Динамо": Шунин - Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш - Соснин, Ташаев, Черных, Тетех - Луценко.

Запасные: Лещук, Цаллагов, Морозов, Калугин, Темников, Панченко, Грулев, Марков, Обольский.

"Рубин": Джанаев - Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Камболов - Коновалов, Нобоа, Подберезкин, Попов - Азмун.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Энаке, Сорокин, Карадениз, Могилевец, Гилязутдинов, Шекари, Голдобин, Жемалетдинов.



Встреча "Динамо" - "Рубин" пройдет сегодня, начало - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.