13:24 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" - "Рубин": Команды сыграют с пятью номинальными защитниками


Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Рубином"

"Динамо": Шунин - Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш - Соснин, Ташаев, Черных, Тетех - Луценко.

Запасные: Лещук, Цаллагов, Морозов, Калугин, Темников, Панченко, Грулев, Марков, Обольский.

"Рубин": Джанаев - Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Камболов - Коновалов, Нобоа, Подберезкин, Попов - Азмун.

ЗапасныеРыжиков, Акмурзин, Устинов, Энаке, Сорокин, Карадениз, Могилевец, Гилязутдинов, Шекари, Голдобин, Жемалетдинов.

Встреча "Динамо" - "Рубин" пройдет сегодня, начало - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Динамо М - Рубин

 

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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