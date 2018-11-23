"Динамо" разгромило "Енисей" в молодежном первенстве

"Динамо" с разгромным счетом победило "Енисей" в матче первенства молодежных команд (4:0). Дублем отметился полузащитник Илья Гоманюк.
Бело-голубые набрали 23 очка и расположились на 8-м месте в турнирной таблице. Красноярский клуб с 11 баллами занимает 14 строчку.
Молодежные команды
15-й тур
"Динамо - мол." (Москва) - "Енисей - мол." (Красноярск) - 4:0 (2:0)
Голы: Липовой, 24 (1:0). Гоманюк, 44 (2:0). Гоманюк, 51 (3:0). Мелекесцев, 70 (4:0).
Судья: Осипов (Смоленск).
23 ноября. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".
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