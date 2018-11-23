"Динамо" разгромило "Енисей" в молодежном первенстве

"Динамо" с разгромным счетом победило "Енисей" в матче первенства молодежных команд (4:0). Дублем отметился полузащитник Илья Гоманюк.

Бело-голубые набрали 23 очка и расположились на 8-м месте в турнирной таблице. Красноярский клуб с 11 баллами занимает 14 строчку.

Молодежные команды

15-й тур

"Динамо - мол." (Москва) - "Енисей - мол." (Красноярск) - 4:0 (2:0)

Голы: Липовой, 24 (1:0). Гоманюк, 44 (2:0). Гоманюк, 51 (3:0). Мелекесцев, 70 (4:0).

Судья: Осипов (Смоленск).

23 ноября. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".

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