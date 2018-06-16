"Динамо" проводит первую тренировку в сезоне на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Столичный клуб вышел из отпуска 15 июня.

- Бело-голубые проводят первую тренировку нового сезона. Место действия - поле номер два стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Завтра утром "Динамо" отправляется на сбор в Болгарию, - сообщается в официальном Твиттере клуба.

Бело-голубые проводят первую тренировку нового сезона. Место действия - поле номер два стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Завтра утром #Динамо отправляется на #сборвБолгарии pic.twitter.com/KJCVF820Ok – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 16 июня 2018 г.

В минувшем сезоне "Динамо" заняло 8-е место в чемпионате России.