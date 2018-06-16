13:05 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" проводит первую тренировку в сезоне


"Динамо" проводит первую тренировку в сезоне на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Столичный клуб вышел из отпуска 15 июня. 

- Бело-голубые проводят первую тренировку нового сезона. Место действия - поле номер два стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Завтра утром "Динамо" отправляется на сбор в Болгарию, - сообщается в официальном Твиттере клуба.

В минувшем сезоне "Динамо" заняло 8-е место в чемпионате России. 

К комментариям
0
Материалы других СМИ