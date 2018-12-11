"Динамо" проведет сборы в Турции

"Динамо" в рамках подготовки ко второй части сезона проведет три сбора в Турции, информирует пресс-служба клуба.

Футболисты команды соберутся в Новогорске 10 января, а уже 12-го числа отправятся на первый сбор, который, как и два остальных, пройдет в Турции.

Первый сбор будет проходить до 24-го января. На этот промежуток запланировано проведение двух контрольных матчей. Второй учебно-тренировочный сбор начнется 27-го января, а завершится 8-го февраля, запланировано три контрольных матча. Третий сбор команды пройдет с 11-го по 23-е февраля, планируется провести три контрольных поединка.

Подготовка "Динамо" ко второй части сезона:

1 сбор – 12.01 – 24.01, Турция

2 сбор – 27.01 – 08.02, Турция

3 сбор – 11.02 – 23.02, Турция

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