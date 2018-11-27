"Динамо" проведет первый матч на новом стадионе против "Спартака"

Первый матч на новом стадионе московское "Динамо" проведет против "Спартака". Об этом заявили ТАСС в пресс-службе ЗАО "Управляющая компания "Динамо", выступавшей инвестором реконструкции стадиона.

Матч 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак" состоится в 2019 году. Базовая дата - 10 марта. Точная дата и время матча будут названы позднее.

Ранее стало известно, что застройщик получил разрешение на эксплуатацию стадиона. Решение о реконструкции стадиона было принято в 2007 году. Фактически строительство началось в марте 2014-го года и завершилось в сентябре 2018 года.

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