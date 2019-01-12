"Динамо" прибыло на сбор в Турцию

Футболисты и тренерский штаб "Динамо" прилетели на учебно-тренировочный сбор в турецкую Анталью, сообщает официальный клубный твиттер.
На сегодня у бело-голубых запланирована первая тренировка на новом месте.
Динамовцы ушли на зимнюю паузу, занимая 12-е место. Команда Дмитрия Хохлова набрала 20 очков.
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Несколько минут назад самолёт с динамовцами на борту совершил посадку в аэропорту Антальи. Погода в Турции дождливая, температура воздуха +10. По прибытии и размещении в отеле команда проведёт тренировку #ДинамовТурции pic.twitter.com/meMc2yEljI– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 12 января 2019 г.
Дополнительная информация
https://twitter.com/FCDM_official/status/1084096685494751234
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