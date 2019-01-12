17:54 | Футбол — РПЛ

"Динамо" прибыло на сбор в Турцию

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Футболисты и тренерский штаб "Динамо" прилетели на учебно-тренировочный сбор в турецкую Анталью, сообщает официальный клубный твиттер. 

На сегодня у бело-голубых запланирована первая тренировка на новом месте. 

Динамовцы ушли на зимнюю паузу, занимая 12-е место. Команда Дмитрия Хохлова набрала 20 очков.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/FCDM_official/status/1084096685494751234

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