"Динамо" прибыло на сбор в Турцию

Футболисты и тренерский штаб "Динамо" прилетели на учебно-тренировочный сбор в турецкую Анталью, сообщает официальный клубный твиттер.

На сегодня у бело-голубых запланирована первая тренировка на новом месте.

Динамовцы ушли на зимнюю паузу, занимая 12-е место. Команда Дмитрия Хохлова набрала 20 очков.

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