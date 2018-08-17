"Динамо" предложило болельщикам придумать новый дизайн капитанской повязки

"Динамо" на своей странице в Фейсбуке объявило о запуске конкурса среди болельщиков на дизайн новой капитанской повязки. Она будет задействована в оставшихся матчах нынешнего сезона.



"Дорогие друзья! Мы предлагаем Вам необычный конкурс – придумать, изобразить и прислать нам свой вариант дизайна капитанской повязки для "Динамо", – говорится в сообщении бело-голубых. – Обращаем Ваше внимание, что Ваша фантазия не ограничивается ничем, кроме законодательства Российской Федерации. Футболисты нашей команды сами решат, чей присланный вариант окажется самым интересным, а затем именно этот дизайн будет использоваться капитаном "Динамо" в играх текущего сезона.

Так что дерзайте! Повязка имеет 6,5 см в ширину и в растянутом состоянии около 40 см в длину.



Конкурс продлится до 31-го августа, свои варианты присылайте на почту info@fcdynamo.ru. Победитель конкурса получит в качестве приза абонемент на домашние игры московского "Динамо" (стандартной категории), с которым он сможет посетить матчи не только на стадионе "Арене Химки", но и, в случае переезда, и на новом "Динамо".