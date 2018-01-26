"Динамо" поздравило Пильгуя с 70-летием

"Динамо" на своем официальном сайте поздравило с днем рождения бывшего вратаря команды Владимира Пильгуя. Сегодня, 26 января, экс-голкиперу исполняется 70 лет.

"Руководство и коллектив ФК "Динамо" Москва от всей души поздравляют Владимира Михайловича с праздником и желают крепкого здоровья, долголетия и только радости от выступлений московского "Динамо"!", – говорится в поздравлении бело-голубых.

Напомним, Пильгуй выступал за "Динамо" с 1970 по 1981 год, став серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата СССР. Кроме того, он вместе с командой дважды выиграл Кубок СССР, а также дошел до финала Кубка обладателей кубков. В 1973 году был признан лучшим вратарем страны.