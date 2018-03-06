"Динамо" поздравило Колыванова с 50-летием

"Динамо" поздравило своего бывшего нападающего, а ныне главного тренера "Торпедо" Игоря Колыванова с днем рождения. Сегодня бывшему игроку сборной России исполнилось 50 лет.

"Сегодня юбилей у прославленного динамовского бомбардира Игоря Колыванова – ему исполняется 50 лет! Игорь Владимирович в составе "Динамо" становился серебряным и бронзовым призером СССР, а в составе молодежной сборной – чемпионом Европы (1990)", – отмечается в сообщении.