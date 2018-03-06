23:59 6 марта | Футбол — РФПЛ

"Динамо" поздравило Колыванова с 50-летием

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"Динамо" поздравило своего бывшего нападающего, а ныне главного тренера "Торпедо" Игоря Колыванова с днем рождения. Сегодня бывшему игроку сборной России исполнилось 50 лет.

"Сегодня юбилей у прославленного динамовского бомбардира Игоря Колыванова – ему исполняется 50 лет! Игорь Владимирович в составе "Динамо" становился серебряным и бронзовым призером СССР, а в составе молодежной сборной – чемпионом Европы (1990)", – отмечается в сообщении.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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gor200603

Игорек поздравляю!Вашу тройку Добровольский, Колыванов, Кирьяков никогда не забуду!

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