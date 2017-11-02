"Динамо" победило "Урал" и укрепило лидерство в молодежном первенстве

"Динамо" в гостях обыграло "Урал" со счетом 2:0 в матче 16-го тура молодежного первенства чемпионата России. В составе бело-голубых голы забили Анатолий Катрич и Кирилл Бурыкин.

"Динамо" укрепило лидерство в турнирной таблице, набрав 35 очков и опережая идущий вторым "Краснодар" на четыре очка, однако у "быков" в запасе есть одна игра.

Чемпионат России

Молодежные команды

16-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Динамо" (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: Катрич, 22 – с пенальти (0:1). Бурыкин, 39 (0:2).

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

2 ноября. Сысерть. Стадион "Божовия".