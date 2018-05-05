15:53 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" победило "Тосно" и поднялось на девятое место в таблице

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"Динамо" в гостях обыграло "Тосно" со счетом 2:1 в матче 29-го тура чемпионата России. Столичный клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице, "Тосно" занимвает предпоследнюю, 15-ю строчку.

В составе победителей по голу забили Тони Шуньич и Кирилл Панченко, у хозяев поля отличился Резиуан Мирзов.

Чемпионат России

29-й тур

"Тосно" - "Динамо" (Москва) - 1:2 (0:0)

Голы: Шуньич, 57 (0:1). Мирзов, 68 (1:1). Панченко, 79 (1:2).

"Тосно": Юрченко, Маргасов, Миюшкович, Дугалич, Сухарев, Полетанович, Нуну Роша (Скворцов, 65), Палиенко (Жигулев, 75), Галиулин (Труич, 86), Рикардинью, Мирзов.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Рауш, Черных (Морозов, 46), Соу, Тетте, Луценко (Соснин, 90), Ташаев, Панченко (Рыков, 84).

Предупреждения: Мирзов, 5. Палиенко, 50. Морозов, 54. Шуньич, 81. Дугалич, 85. Юрченко, 90+4.

Судьи: КУКУЯН (Сочи). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).

5 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Тосно - Динамо М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (17)
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Динамо Клин

Команда была не Силкина, а Божовича. Задача Силкина была просто не мешать людям играть, там Ворона и Кевин сами объясняли, как надо играть и куда надо бежать.

16:23

FreDDy Kruger

На Кокорина зла не держу...Ташаева - в сборную...Не вижу конкурентов на флангах...

16:22

blue-white!

Динамо Клин, За последнии 10 лет их было 2. Первый в 2008 при Кобелеве, когда трио Хохлов-Семшов-Данни рвали всех,ну и при Силкине, уже квинтет Воронин - Курани - Кокорин - Самедов - Скмшов!

16:21

Динамо Клин

Кокорину отливается его предательство...бог ему судья, дай бог ему здоровья.

16:18

Динамо Клин

Помню, разумеется...какой же шикарный был сезон с Кураньи, Вороной и Семшовым...светлое пятно за последние 10 лет

16:16

blue-white!

Динамо Клин, его Кокоринбеков травмировал так, что ему закончить карьеру пришлось. Забыл что ли?

16:15

Динамо Клин

Неровный сезон, совершенно блёклая игра, но, самое главное, мы не вылетели, хотя уснуть можно на матчах Динамо, нужно Воронина возвращать, с ним скучно никогда не было.

16:13

FreDDy Kruger

"James GangТеперь Динаме ничего нужно и поэтому игру со Спартаком можно слить! 16:03" хрена лысого...ломать и жечь тушинских...

16:11

blue-white!

James Gang Теперь Динаме ничего нужно и поэтому игру со Спартаком можно слить! 16:03-----------Нее, у нас должок за слив вами Уфе 2 года назад!

16:09

Урфин Джюс

А вот теперь и с Пищевиком можно сыграть в свое удовольствие и отомстить за прошлогодний слив в ФНЛ..

16:07

blue-white!

Платошкин Андрей, во втором нормально сыграли, а вот в первом ни одного удара по воротам...

16:07

James Gang

Теперь Динаме ничего нужно и поэтому игру со Спартаком можно слить!

16:03

Платошкин Андрей

FreDDy Kruger Комментатор и правда (Гена) утомил. Еще и болел естесно против Динамо)) Ну, ладно, пусть человек "порадуется". И Миша Боярский (болельщик Тосно) тоже пусть порадуется)) Динамо с победой! Нормально сыграли, главное 3 очка взяли.

16:03

FreDDy Kruger

С побеДой Великих!!! Комментатор питерский утомил...

16:00

Slim Taller

Раз у Тосно появился придворный болельщик в шляпе,вылетят в ФНЛ. Этот символ газпромовского несчастья Зениту приносил одни разочарования.

15:58

Мнух

Я хочу тебе сказать, что даже я, болельщик Динамо сегодня это заметил....

15:57

КолобокКолобков

Последние минут 10 матча посмотрел. Конечно судьи капитально топят Тосно (((. Походу уже известно, что они вылетают вместе со СКА. Жаль, было бы полезней избавить лигу от анжЫ

15:55

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