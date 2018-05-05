"Динамо" победило "Тосно" и поднялось на девятое место в таблице

"Динамо" в гостях обыграло "Тосно" со счетом 2:1 в матче 29-го тура чемпионата России. Столичный клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице, "Тосно" занимвает предпоследнюю, 15-ю строчку.

В составе победителей по голу забили Тони Шуньич и Кирилл Панченко, у хозяев поля отличился Резиуан Мирзов.

Чемпионат России

29-й тур

"Тосно" - "Динамо" (Москва) - 1:2 (0:0)

Голы: Шуньич, 57 (0:1). Мирзов, 68 (1:1). Панченко, 79 (1:2).

"Тосно": Юрченко, Маргасов, Миюшкович, Дугалич, Сухарев, Полетанович, Нуну Роша (Скворцов, 65), Палиенко (Жигулев, 75), Галиулин (Труич, 86), Рикардинью, Мирзов.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Рауш, Черных (Морозов, 46), Соу, Тетте, Луценко (Соснин, 90), Ташаев, Панченко (Рыков, 84).

Предупреждения: Мирзов, 5. Палиенко, 50. Морозов, 54. Шуньич, 81. Дугалич, 85. Юрченко, 90+4.

Судьи: КУКУЯН (Сочи). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).

5 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".