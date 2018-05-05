"Динамо" победило "Тосно" и поднялось на девятое место в таблице

"Динамо" в гостях обыграло "Тосно" со счетом 2:1 в матче 29-го тура чемпионата России. Столичный клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице, "Тосно" занимвает предпоследнюю, 15-ю строчку.
В составе победителей по голу забили Тони Шуньич и Кирилл Панченко, у хозяев поля отличился Резиуан Мирзов.
Чемпионат России
29-й тур
"Тосно" - "Динамо" (Москва) - 1:2 (0:0)
Голы: Шуньич, 57 (0:1). Мирзов, 68 (1:1). Панченко, 79 (1:2).
"Тосно": Юрченко, Маргасов, Миюшкович, Дугалич, Сухарев, Полетанович, Нуну Роша (Скворцов, 65), Палиенко (Жигулев, 75), Галиулин (Труич, 86), Рикардинью, Мирзов.
"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Рауш, Черных (Морозов, 46), Соу, Тетте, Луценко (Соснин, 90), Ташаев, Панченко (Рыков, 84).
Предупреждения: Мирзов, 5. Палиенко, 50. Морозов, 54. Шуньич, 81. Дугалич, 85. Юрченко, 90+4.
Судьи: КУКУЯН (Сочи). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).
5 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Динамо Клин
Команда была не Силкина, а Божовича. Задача Силкина была просто не мешать людям играть, там Ворона и Кевин сами объясняли, как надо играть и куда надо бежать.
16:23
FreDDy Kruger
На Кокорина зла не держу...Ташаева - в сборную...Не вижу конкурентов на флангах...
16:22
blue-white!
Динамо Клин, За последнии 10 лет их было 2. Первый в 2008 при Кобелеве, когда трио Хохлов-Семшов-Данни рвали всех,ну и при Силкине, уже квинтет Воронин - Курани - Кокорин - Самедов - Скмшов!
16:21
Динамо Клин
Кокорину отливается его предательство...бог ему судья, дай бог ему здоровья.
16:18
Динамо Клин
Помню, разумеется...какой же шикарный был сезон с Кураньи, Вороной и Семшовым...светлое пятно за последние 10 лет
16:16
blue-white!
Динамо Клин, его Кокоринбеков травмировал так, что ему закончить карьеру пришлось. Забыл что ли?
16:15
Динамо Клин
Неровный сезон, совершенно блёклая игра, но, самое главное, мы не вылетели, хотя уснуть можно на матчах Динамо, нужно Воронина возвращать, с ним скучно никогда не было.
16:13
FreDDy Kruger
"James GangТеперь Динаме ничего нужно и поэтому игру со Спартаком можно слить! 16:03" хрена лысого...ломать и жечь тушинских...
16:11
blue-white!
James Gang Теперь Динаме ничего нужно и поэтому игру со Спартаком можно слить! 16:03-----------Нее, у нас должок за слив вами Уфе 2 года назад!
16:09
Урфин Джюс
А вот теперь и с Пищевиком можно сыграть в свое удовольствие и отомстить за прошлогодний слив в ФНЛ..
16:07
blue-white!
Платошкин Андрей, во втором нормально сыграли, а вот в первом ни одного удара по воротам...
16:07
James Gang
Теперь Динаме ничего нужно и поэтому игру со Спартаком можно слить!
16:03
Платошкин Андрей
FreDDy Kruger Комментатор и правда (Гена) утомил. Еще и болел естесно против Динамо)) Ну, ладно, пусть человек "порадуется". И Миша Боярский (болельщик Тосно) тоже пусть порадуется)) Динамо с победой! Нормально сыграли, главное 3 очка взяли.
16:03
FreDDy Kruger
С побеДой Великих!!! Комментатор питерский утомил...
16:00
Slim Taller
Раз у Тосно появился придворный болельщик в шляпе,вылетят в ФНЛ. Этот символ газпромовского несчастья Зениту приносил одни разочарования.
15:58
Мнух
Я хочу тебе сказать, что даже я, болельщик Динамо сегодня это заметил....
15:57
КолобокКолобков
Последние минут 10 матча посмотрел. Конечно судьи капитально топят Тосно (((. Походу уже известно, что они вылетают вместе со СКА. Жаль, было бы полезней избавить лигу от анжЫ
15:55