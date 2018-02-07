"Динамо" победило "Амкар" благодаря голам Луценко и Рыкова

Московское "Динамо" обыграло "Амкар" со счетом 2:1 в товарищеском матче. В составе победителей по голу забили Евгений Луценко и Владимир Рыков, у гостей отличился Александр Рязанцев.

Товарищеский матч

"Динамо" (Москва) – "Амкар" – 2:1 (2:0)

Голы: Луценко, 38 – с пенальти (1:0). Рыков, 41 (2:0). Рязанцев, 82 (2:1).

"Динамо": Шунин, Рыков (Козлов, 63), Рауш (Хольмен, 63), Цаллагов (Темников, 68), Морозов (Соснин, 68), Шуньич, Соу (Тетте, 46), Черных (Кузьмин, 78), Ташаев (Грулев, 63), Луценко (Москвичев, 75), Марков (Обольский, 75).

"Амкар": Нигматуллин (Хомич, 46), Белоруков (Зайцев, 46), Занев, Милькович (Конде, 46), Идову, Сиваков (Рязанцев, 46), Комолов (Костюков, 46), Гащенков (Баланович, 46), Огуде (Прокофьев, 46), Эззатоллахи, Форбс (Бодул, 46).

Предупреждение: Баланович, 90.