"Динамо" планирует переехать на новый стадион с сезона-2018/19

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал, что клуб планирует проводить домашние матчи чемпионата России на новом стадионе с начала сезона-2018/19. Он также добавил, что первая тестовая встреча на арене пройдет в этом году - 22 октября, в день рождения вратаря Льва Яшина.

Стадион "Динамо" вместимостью около 27 тысяч человек планируют открыть в марте 2018 года.

– Есть предложения о проведении матча-открытия от нескольких команд, – цитирует ТАСС Муравьева. – Но надо понимать, что в части проведения такого матча есть несколько нюансов. Не каждый клуб придет на стадион, который еще не введен в эксплуатацию.

"ВТБ Арена Парк" хочет провести тестовое мероприятие 22 октября нынешнего года. Мы же исходим из того, что начнем выступать на новой арене только с сезона-2018/19.