"Динамо" перед "Спартаком" разгромило "Уфу"

"Динамо" в домашнем матче 4-го тура чемпионата России разгромило "Уфу" (3:0). После перерыва голами в составе бело-голубых отметились Кирилл Панченко, Евгений Луценко и Жоаузинью.

Команда Дмитрия Хохлова, одержав первую победу после трех ничьих, с 6 очками поднялась с 14-го места на шестое.

В следующем туре в субботу, 25 августа, "Динамо" сыграет против "Спартака".

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

"Динамо" (Москва) – "Уфа" – 3:0 (0:0)

Голы: Панченко, 63 (1:0). Луценко, 84 (2:0). Жоаузинью, 90+5 (3:0).

"Динамо": Шунин, Козлов (Морозов, 81), Рыков, Шуньич, Рауш (Хольмен, 88), Черных, Соу, Тетте, Панченко (Соснин, 87), Жоаузинью, Луценко.

"Уфа": Беленов, Тумасян, Пуцко, Табидзе (Игбун, 78), Сухов, Пауревич, Карп, Обляков (Ванек, 54), Йокич, Бизяк, Кротов (Сысуев, 67).

Предупреждения: Шуньич, 50. Соу, 58. Тумасян, 70.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж), Стипиди (Краснодар), Хатуев (Грозный).

20 августа. Химки. Стадион "Арена Химки".

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