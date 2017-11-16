"Динамо" перед матчем с "Ахматом" поиздевалось над "Лужниками". Или над собой

"Динамо" выпустило шуточный анонс матча 17-го тура чемпионата России против "Ахмата". В нем резидент Comedy Club Сергеич призывает болельщиков не смотреть футбол дома на диване и прийти на стадион.

"Недавно я был на матче сборной России в "Лужниках". Так час до метро шел. Так что это еще один повод прийти на матч "Динамо" - там хоть чувствуешь себя человеком", - подытожил Сергеич, напомнив об игре Россия - Аргентина (0:1). Встреча стала первой на реконструированных "Лужниках", ее посетили около 77 тысяч зрителей, а после финального свистка многие покидали территорию арены около двух часов. Возможно, данной репликой Сергеич поиздевался над организаторами матча сборной, а может быть - над низкой посещаемостью игр "Динамо".

Матч "Динамо" - "Ахмат" состоится на "Арене Химки" 18 ноября, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.