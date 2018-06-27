"Динамо" ожидает вернуться на стадион в Петровском парке в январе

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров отметил, что клуб начнет сезон-2018/19 на "Арене Химки", но при первой удобной возможности переедет на "Центральный стадион имени Льва Яшина" в Петровском парке.

- Ходят разговоры, что по ходу сезона-2018/19 "Динамо" может переехать на арену в Петровском парке. Какова ситуация на данный момент?

- Целый год эти вопросы задаются. Надо прекратить спекуляции на этот счет. И ВТБ хочет, и "Динамо" желает вернуться на историческое место. Это всем нужно - зрителям, команде, спонсорам.

- Когда ожидать возвращения?

- Прямо с Нового года, с 1 января 2019 года. Главное, чтобы строители в очередной раз не подвели. "Арена Химки" и Московская область пошли нам на встречу. Мы заключили такой договор, по которому в любой момент сможем вернуться в Петровский парк.

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