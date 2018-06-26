"Динамо" отреагировало на ситуацию вокруг Пименова, который был объявлен МВД персоной нон-грата

23 июня появилась информация, что МВД РФ призвало чиновников и руководство "Динамо" прекратить любые контакты с лидером болельщиков бело-голубых Алексеем Пименовым. Сегодня, 26 июня, клуб выпустил официальное заявление по поводу данной ситуации.



- Футбольный клуб "Динамо-Москва" вынужден еще раз информировать, что никаких официальных и неофициальных договорных отношений с Межрегиональной общественной организацией "Клуб болельщиков "Динамо" не существует, - говориться в заявлении "Динамо". - По сути, она представляет и обслуживает интересы частного лица – Алексея Пименова.

В очередной раз обращаем ваше внимание, что любое взаимодействие с болельщиками осуществляется только через клубный отдел по работе с болельщиками. Специалисты этого отдела Евгений Щеголев и Антон Дорофеев находятся в постоянном контакте со всеми поклонниками клуба, а также группами активной поддержки команды.

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