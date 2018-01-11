17:50 11 января | Футбол — РФПЛ

"Динамо" отправилось на сбор без Погребняка, Тьяма, Зотова, Вандерсона и Сапеты

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Пресс-служба "Динамо" объявила состав команды, который отправится на первый учебно-тренировочный сбор.

Как и предполагал "СЭ", вместе с бело-голубыми в Турцию не полетят Хали Тьям, Александр Зотов, Вандерсон, Александр Сапета и Павел Погребняк. Они останутся в Москве и начнут сбор на базе в Новогорске.

Эти игроки будут готовиться по специально разработанной программе под руководством тренера молодежной команды Николая Ковардаева и главного врача Александра Ярдошвили.

 
То самое фото Павла ПОГРЕБНЯКА (в центре) с братьями в Турине.Контракт с Погребняком может быть расторгнут из-за фото в соцсетях

На сбор, который пройдет в Белеке, отправятся 23 футболиста:

Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Иван Зириков;

Защитники: Григорий Морозов, Никита Калугин, Сергей Терехов, Тони Шуньич, Алексей Козлов, Владимир Рыков, Расмус Хольмен;

Полузащитники: Кирилл Панченко, Александр Ташаев, Анатолий Катрич, Максим Кузьмин, Вячеслав Грулев, Антон Соснин, Иван Темников, Самба Соу, Ибрагим Цаллагов, Владимир Москвичев;

Нападающие: Евгений Луценко, Николай Обольский, Станислав Лацевич.

Напомним, что на первом турецком сборе "Динамо" проведет два контрольных матча – 18 января с румынским "Газ Метаном", а 23 числа с литовским "Стумбрасом". Завершится сбор 24 января.

Сапета, Зотов и Погребняк не летят на сбор с "Динамо"?

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13225

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (2)
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egoshin-alex

Даже безденежный Амкар взял на сбор 30 игроков, из которых 4 напа...

19:10 11 января

клад555

Погреб был мужиком раньше,а сейчас......

19:00 11 января