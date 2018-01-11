"Динамо" отправилось на сбор без Погребняка, Тьяма, Зотова, Вандерсона и Сапеты

Пресс-служба "Динамо" объявила состав команды, который отправится на первый учебно-тренировочный сбор.
Как и предполагал "СЭ", вместе с бело-голубыми в Турцию не полетят Хали Тьям, Александр Зотов, Вандерсон, Александр Сапета и Павел Погребняк. Они останутся в Москве и начнут сбор на базе в Новогорске.
Эти игроки будут готовиться по специально разработанной программе под руководством тренера молодежной команды Николая Ковардаева и главного врача Александра Ярдошвили.
На сбор, который пройдет в Белеке, отправятся 23 футболиста:
Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Иван Зириков;
Защитники: Григорий Морозов, Никита Калугин, Сергей Терехов, Тони Шуньич, Алексей Козлов, Владимир Рыков, Расмус Хольмен;
Полузащитники: Кирилл Панченко, Александр Ташаев, Анатолий Катрич, Максим Кузьмин, Вячеслав Грулев, Антон Соснин, Иван Темников, Самба Соу, Ибрагим Цаллагов, Владимир Москвичев;
Нападающие: Евгений Луценко, Николай Обольский, Станислав Лацевич.
Напомним, что на первом турецком сборе "Динамо" проведет два контрольных матча – 18 января с румынским "Газ Метаном", а 23 числа с литовским "Стумбрасом". Завершится сбор 24 января.
Дополнительная информация
- Александр Сапета
- Ибрагим Цаллагов
- Динамо Москва (футбол)
- Павел Погребняк
- Антон Шунин
- Антон Соснин
- Алексей Козлов (футбол)
- Александр Зотов (футбол)
- Евгений Луценко
- Владимир Рыков
- Кирилл Панченко
- Иван Темников
- Вандерсон ду Карму
- Григорий Морозов
- Стумбрас
- Расмус Хольмен
- Александр Ташаев
- Тони Шуньич
- Самба Соу
- Анатолий Катрич
- Николай Обольский
- Максим Кузьмин
- Игорь Лещук
- Хали Тьям
egoshin-alex
Даже безденежный Амкар взял на сбор 30 игроков, из которых 4 напа...
19:10 11 января
клад555
Погреб был мужиком раньше,а сейчас......
19:00 11 января