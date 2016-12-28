"Динамо" отказалось возвращать Дьякова из аренды

Московское "Динамо" не собирается возвращать из аренды защитника Виталия Дьякова. Соглашение игрока с "Томью" действует до окончания этого сезона, однако клуб ранее предложил футболистам основного состава расторгнуть контракты с 1 января 2017 года.

- Дьяков обратился в палату по разрешению споров для расторжения арендного соглашения с "Томью" и потребовал компенсацию за три месяца вперед, - приводит "Р-Спорт" слова источника. - Ранее "Томь" просила "Динамо" досрочно расторгнуть арендное соглашение и вернуть игрока в московский клуб, но в "Динамо" ответили отказом. Клуб находится в контакте с агентом футболиста и предложил ему найти вариант аренды в другом клубе, вариант трудоустройства. Агент согласился и сообщил, что ищет варианты.

Насколько известно, у Дьякова сейчас нет предложений о продолжении карьеры. Ситуация сейчас выглядит не лучшим образом, поскольку изначально мы договорились подождать, пока агент найдет ему вариант, а футболист в это время обратился в палату для расторжения соглашения, еще и потребовав компенсацию.