"Динамо" оштрафовано на 70 тысяч рублей за нецензурные скандирования болельщиков в адрес "Анжи"

КДК РФС обнародовал наказания для команд по итогам матчей восьмого тура чемпионата России.

"Ахмат" - "Оренбург" - 1:1 (22 сентября)

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов покидал пределы технической зоны, он получил штраф в размере 20 тысяч рублей, так как это уже второе подобное нарушение с его стороны в этом сезоне.

"Арсенал" - "Рубин" - 2:2 (22 сентября)

Болельщики "Арсенала" скандировали оскорбительные кричалки, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.

"Динамо" - "Анжи" - 0:1 (22 сентября)

За скандирование болельщиками "Динамо" оскорбительных и нецензурных выражений в адрес махачкалинцев бело-голубые получили штраф в 70 тысяч рублей.

Следующее заседание КДК РФС состоится в следующую среду, 3 октября. (Иван Торопцев)

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