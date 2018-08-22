"Динамо" оштрафовано на 65 тысяч рублей по итогам матча с "Уфой"

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил о санкциях, которые применены к "Динамо" по итогам матча 4-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:0, 20 августа).

– "Динамо" оштрафовано на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков. Также динамовцы оштрафованы на 10 тысяч рублей за дымовую шашку, брошенную на поле. Еще 25 тысяч рублей штрафа москвичи получили за несогласованный баннер, – сказал Григорьянц. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Иван ТОРОПЦЕВ)