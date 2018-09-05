"Динамо" оштрафовано на 150 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал "Динамо" по итогам матча 6-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:0). По ходу встречи несколько болельщиков выложили на центральной трибуне надпись "Анжи, живи", однако фанаты бело-голубых атаковали одного из участников акции, после чего завязалась потасовка.

– На 27-й минуте была попытка растянуть баннер "Анжи, живи" из отдельных букв, что привело к конфликтной ситуации на трибуне, – напомнил председатель КДК Артур Григорьянц. – Оперативное вмешательство сотрудников службы безопасности "Динамо" конфликтная ситуация была ликвидирована.

После этого на фанатской трибуне "Динамо" началось скандирование ненормативных кричалок и оскорбительных кричалок по национальному признаку. За скандирование нецензурных выражений в адрес соперника, в том числе, по поводу происхождения, бело-голубые оштрафованы на 150 тысяч рублей, поскольку это уже пятый случай в сезоне. "Динамо" предупреждено, что в случае повторного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции. (Иван ТОРОПЦЕВ)

После шести туров чемпионата России "Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Отставаниек от идущего первым "Зенита" составляет 7 очков.