18:01 | Футбол — РПЛ

"Динамо" - "Оренбург": в руководстве "Анжи" пока не в курсе инцидента с избиением болельщиков махачкалинцев на "Арене Химки"


Генеральный директор "Анжи"  Олег Флегонтов в разговоре с корреспондентом "СЭ" заявил, что он пока не в курсе ситуации с избиением болельщиков махачкалинского клуба на матче 6-го тура РПЛ "Динамо" - "Оренбург".

На одной из трибун "Арены Химки" несколько зрителей собрали из отдельных букв текст "Анжи", живи". К одному из них соседи по трибуне проявили агрессию. Одна из присутствовавших крикнула: "Эй, "Анжи", (уходи) отсюда". Другой фанат "Динамо" попытался ударить развернувшего баннер. К ним подбежали другие болельщики бело-голубых, один из которых стал активно размахивать кулаками.

- Мы об этом пока не в курсе, поэтому комментариев дать не могу - просто не знаю фактуры инцидента, - сказал Флегонтов. (Арман МКРТЧЯН)

Динамо - Оренбург

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