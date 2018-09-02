"Динамо" - "Оренбург": котировки букмекеров

В воскресеньея, 2 сентября, в Химках пройдет матч 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Динамо" и "Оренбургом". Игру принимает стадион "Арена Химки". Начало встречи – 16.30 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Динамо" на успех с коэффициентом 2,06, а "Оренбурга" – 4,22. Ничья оценивается с коэффициентом 3,21.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Динамо" - "Оренбург": РПЛ, 6-й тур, 2 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (время московское)