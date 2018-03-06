"Динамо" опровергло снятие Муравьева с поста гендиректора

ВФСО "Динамо" опровергло информацию о снятии Евгения Муравьева с поста генерального директора футбольного клуба. Ранее в СМИ появился слух, что Муравьев скоро оставит свой пост.

"Муравьев продолжает работать в должности гендиректора. Вопрос о снятии с должности гендиректора или назначения на эту должность нового лица находится в компетенции совета директоров клуба. В ближайшее время заседаний совета директоров клуба не планируется", - цитирует "Р-Спорт" заявление ВФСО "Динамо".

Муравьев занял должность гендиректора "Динамо" в сентябре 2016 года. В текущем сезоне клуб идет на 13-м месте в таблице чемпионата России.