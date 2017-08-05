"Динамо" одержало первую победу в сезоне, разгромив "Амкар"

В матче 4-го тура чемпионата России "Динамо" на своем поле обыграло "Амкар" – 3:0. По голу забили Кирилл Панченко, Александр Зотов и Вандерсон. Отметим, что для бело-голубых эта победа стала первой после возвращения в премьер-лигу.

Этот успех позволил столичной команде подняться на 10-е место в турнирной таблице. "Амкар", потерпев четвертое поражение кряду, остался на последней строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

"Динамо" (Москва) – "Амкар" (Пермь) – 3:0 (0:0)

Голы: Панченко, 49 (1:0). Зотов, 64 (2:0). Вандерсон, 82 (3:0).

"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Ионов (Темников, 67), Соу, Зотов, Панченко (Соснин, 71), Ташаев, Вандерсон (Бечирай, 86).

"Амкар": Нигматуллин, Милькович (Бодул, 68), Зайцев, Конде, Занев, Идову, Гол, Баланович, Рязанцев, Костюков (Комолов, 78), Салугин (Гасилин, 85).

Предупреждения: Зайцев, 42. Салугин, 76. Конде, 90+1.

Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Миневич (Смоленск).

5 августа. Химки. Стадион "Арена Химки".

Текстовая трансляция матча "Динамо" – "Амкар"