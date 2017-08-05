"Динамо" одержало первую победу в сезоне, разгромив "Амкар"

В матче 4-го тура чемпионата России "Динамо" на своем поле обыграло "Амкар" – 3:0. По голу забили Кирилл Панченко, Александр Зотов и Вандерсон. Отметим, что для бело-голубых эта победа стала первой после возвращения в премьер-лигу.
Этот успех позволил столичной команде подняться на 10-е место в турнирной таблице. "Амкар", потерпев четвертое поражение кряду, остался на последней строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
4-й тур
"Динамо" (Москва) – "Амкар" (Пермь) – 3:0 (0:0)
Голы: Панченко, 49 (1:0). Зотов, 64 (2:0). Вандерсон, 82 (3:0).
"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Ионов (Темников, 67), Соу, Зотов, Панченко (Соснин, 71), Ташаев, Вандерсон (Бечирай, 86).
"Амкар": Нигматуллин, Милькович (Бодул, 68), Зайцев, Конде, Занев, Идову, Гол, Баланович, Рязанцев, Костюков (Комолов, 78), Салугин (Гасилин, 85).
Предупреждения: Зайцев, 42. Салугин, 76. Конде, 90+1.
Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Миневич (Смоленск).
5 августа. Химки. Стадион "Арена Химки".
Текстовая трансляция матча "Динамо" – "Амкар"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ДинамоАмкар 1:0 49' Кирилл Панченко pic.twitter.com/9vBlDP4biE– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ДинамоАмкар 2:0 64' Александр Зотов pic.twitter.com/gLPGgME5Ku– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ДинамоАмкар 3:0 82' Вандерсон pic.twitter.com/CocgjeJJxc– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Vorlod
первая крупная победа в чемпионате , на день опередили Зенита .
22:07 5 августа
bolelschik.volga34
При Кобелеве Динамо просто сплавили. Имея такой состав игроков, который превратился в стадо, которое потом сбежало в другие клубы.
21:02 5 августа
Монте-Кристо(Мститель) .
Динамо выложилось на 200%. Но при этом игра была равная. Просто Динамо сильнее хотело победить. Победа для него была вопросом жизни и смерти, а для Амкара нет. Поэтому Динамо и победило. Такая же жажда победы у Динамо была при Петреску. А вот при Черчесове не было. Не говорю уже о безвольном Кобелеве. И еще о Петреску. Когда пришел в Динамо весь этот сброд из Анжи, то румын перестал контролировать игру Динамо. Она стала безвольной. Развращенные большими деньгами создания принесли только вред. "Спасибо" ВТБ. Которое "купило" этот сброд, повесив долги на Динамо.
20:20 5 августа
Динамо Клин
Ну наконец-то прорвало...блестящий футбол во втором тайме, но так играть надо весь матч, но главное-это прекрасная игра и 3 очка, они были нужны как воздух...жаль, что зрителей совсем мало.
20:12 5 августа
Meddle
либеральный буддист___ а что есть футбол?
19:53 5 августа
Duckhunter68
Всех Динамовцев с побеДой! Ну, наконец-то прорвало!
19:53 5 августа
либеральный буддист
Судя по голевым эпизодам, красные клоуны делали все, чтобы не коснуться мяча в своей штрафной, правда, удивил второй номер, который зачем-то поучаствовал в голевой передаче, любезно передав мяч одному из голубых клоунов. Видимо, так он понимает свою функцию "защитника". И это футбол?
19:49 5 августа
Meddle
Юру Калитвинцева - в сборную!
19:46 5 августа
Платошкин Андрей
Slim Taller Согласен, что Амкар не заслуживал разгрома. Но это футбол и в очень большом количестве матчей команды не заслуживают поражений, ничьих. Динамо с победой!!
19:38 5 августа
Олег динамо
Молодцы, с победой!
19:37 5 августа
либеральный буддист
А зачем во втором голе поучаствовал второй номер? Неужели без него бы не справились?
19:36 5 августа
zoostation
А Амкар вообще заявился на этот чемпионат?..
19:35 5 августа
Dimos.
молодцы ! с почином динамики !
19:31 5 августа
Slim Taller
Амкар не заслуживал разгрома.До гола играл лучше,чем Динамо.Но не использовал свои моменты.
19:30 5 августа
marksan
Приятно друзьям сообщать о победах Динамо!
19:25 5 августа